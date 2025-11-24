Украина и США подготовили обновленный вариант мирного плана на переговорах в Женеве. По данным Reuters, Зеленский может приехать в Вашингтон на этой неделе

На встрече по обсуждению мирного плана, прошедшей в Женеве, украинская и американская делегация провели «конструктивные» переговоры, «полные взаимного уважения», говорится в заявлении офиса президента Украины.

По итогам переговоров стороны подготовили «обновленный и доработанный рамочный документ по миру». Работа над общими предложениями будет продолжена в ближайшие дни, стороны будут также «поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами», сообщает офис президента.

В заявлении также отмечается, что украинская делегация еще раз выразила благодарность США и лично Трампу за «непреклонную преданность и неутомимые усилия, направленные на завершение войны».

Белый дом в отдельном заявлении уточнил, что новая версия мирного плана включает «усиленные гарантии безопасности», а украинская делегация заявила, что она «отражает их национальные интересы». Госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам в Женеве, что некоторые вопросы, включая роль НАТО, еще предстоит проработать, но его команда «сузила круг нерешенных проблем».

Рубио, как пишет Reuters, выразил надежду, что соглашение будет достигнуто к 27 ноября (такой срок ставил Трамп), но предположил, что это может занять и больше времени. Высокопоставленный представитель Госдепартамента США сообщил, что Рубио покинул Женеву и направился в Вашингтон.

По данным двух источников агентства, Зеленский может приехать в США уже на этой неделе. По словам одного из собеседников, основная идея заключается в том, что Зеленский и Трамп обсудят «наиболее чувствительные» вопросы мирного плана — такие, как территориальный вопрос.

