В Польше задержали украинца, который помогал двум исполнителям диверсии на железной дороге (они пока остаются на свободе)

Cотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши 20 ноября задержали гражданина Украины Владимира Б. (его фамилия полностью не приводится), которого подозревают в пособничестве при организации диверсии на железной дороге, сообщила Национальная прокуратура.

По версии прокуратуры, задержанный помогал непосредственным исполнителям диверсий (Александру К. и Евгению И.) в разведке местности и подготовке. В частности, как утверждает следствие, в сентябре 2025 года Владимир Б. отвез Евгения И. в район планируемой диверсии, а тот выбрал место для закладки взрывчатки и установки металлического элемента на рельсах.

Владимира Б. обвиняют в том, что он действовал в интересах российской разведки. Ему предъявлено обвинение в пособничестве и подстрекательстве к актам саботажа на железнодорожной инфраструктуре, он арестован.

В середине ноября в течение суток в Польше произошли два инцидента на железнодорожной ветке, идущей к границе с Украиной. Вначале повреждение путей было обнаружено в районе города Жичин под Варшавой. Позже стало известно о втором инциденте — подрыве участка железной дороги на маршруте из Варшавы в Люблин, который критически важен для доставки гуманитарной помощи в Украину. Выступая в сейме, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в совершении диверсий подозреваются двое граждан Украины, которые сотрудничали с российскими спецслужбами. Оба, по его словам, прибыли в Польшу с территории Беларуси.

