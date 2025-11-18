Премьер Польши: диверсии на железной дороге под Варшавой совершили два украинца, которые сотрудничали с российскими спецслужбами

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в совершении диверсий на железной дороге под Варшавой подозреваются двое украинцев, которые сотрудничали с российскими спецслужбами. Об этом он сказал, выступая в сейме, передает RMF24.

По его словам, оба украинца прибыли в Польшу из Беларуси. Один из них был осужден судом Львова по обвинению в диверсиях на территории Украины. Второго Туск назвал уроженцем Донбасса.

Он добавил, что спецслужбы пока не могут обнародовать имена подозреваемых.

Премьер также рассказал, что после диверсий подозреваемые успели выехать из страны через польско-белорусский погранпереход в городе Тересполе.

Пресс-секретарь главы польского МВД Яцек Добжиньский ранее утверждал, что «все указывает на то», что за диверсиями, произошедшими на железной дороге в Польше в прошлые выходные, стояли российские спецслужбы.

Накануне польские власти сообщили о двух инцидентах, которые произошли 16 ноября на железнодорожной линии, ведущей к границе с Украиной. По словам премьер-министра Дональда Туска, в результате «беспрецедентного акта саботажа» был подорван участок железной дороги на маршруте между Варшавой и Люблином. Повреждение на путях в районе города Жичин обнаружил машинист проезжавшего поезда, который был вынужден совершить экстренную остановку. Позже на этой же линии из-за повреждения контактной сети экстренно остановился еще один поезд с пассажирами. Оборвавшаяся контактная линия пробила окно в одном из его вагонов. В результате инцидентов никто не пострадал.