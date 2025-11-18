Власти Польши заявили о причастности российских спецслужб к диверсиям на железной дороге под Варшавой

За диверсиями, произошедшими на железной дороге в Польше в прошлые выходные, стояли российские спецслужбы, заявил пресс-секретарь главы польского МВД Яцек Добжиньский.

«Все указывает на то, что это… и мы уже можем с уверенностью назвать это терактом, который инициировали спецслужбы с Востока», — цитирует его заявление The Guardian.

Представитель правительства Польши отказался раскрывать какие-либо детали расследования из соображений, чтоб эта информация не попала в руки российских спецслужб.

Накануне польские власти сообщили о двух инцидентах, которые произошли 16 ноября на железнодорожной линии, ведущей к границе с Украиной. По словам премьер-министра Дональда Туска, в результате «беспрецедентного акта саботажа» был подорван участок железной дороги на маршруте между Варшавой и Люблином. Повреждение на путях в районе города Жичин обнаружил машинист проезжавшего поезда, который был вынужден совершить экстренную остановку. Позже на этой же линии из-за повреждения контактной сети экстренно остановился еще один поезд с пассажирами. Оборвавшаяся контактная линия пробила окно в одной из его вагонов. В результате инцидентов никто не пострадал.