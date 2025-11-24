В Литве за поджог магазина IKEA посадили 18-летнего украинца. Следствие считает, что заказчиком диверсии были российские спецслужбы

Окружной суд Вильнюса приговорил к трем годам и четырем месяцам заключения 18-летнего гражданина Украины Даниила Бардадима по делу о поджоге магазина IKEA, сообщает «Медиазона».

Прокуратура требовала для подсудимого четыре года тюрьмы. Защита Бардадима настаивала на его освобождении от уголовной ответственности, ссылаясь на то, что обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием.

Пожар в магазине IKEA на улице Викингу в Вильнюсе произошел в ночь на 9 мая 2024 года. Там загорелись металлические стеллажи с товарами — матрасами, плиткой, мебелью, полиэтиленовыми пакетами. В результате возгорания никто не пострадал.

Прокуратура Литвы назвала произошедшее терактом. По версии следствия, причиной пожара стало взрывное устройство с таймером, которое в магазине заложил Бардадим. Он и его сообщник, тоже гражданин Украины младше 20 лет, были завербованы российскими спецслужбами, заявили в прокуратуре. За серию диверсий в торговых центрах Литвы, Латвии и Польши им пообещали 10 тысяч евро и автомобиль BMW 530, утверждали следователи.

После поджога в магазине IKEA оба украинца уехали в Варшаву. Там сообщника Бардадима задержали, его будут судить в Польше. Бардадим после диверсии снова вернулся в Вильнюс, чтобы забрать в тайнике сумку со взрывчаткой для следующего теракта, и затем отправился на автобусе в Ригу. По пути в Латвию его задержали.

Даниил Бардадим родом из Херсона. Он уехал из Украины в Польшу после начала полномасштабной войны, писала The New York Times.

