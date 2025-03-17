Литовская прокуратура заявила, что магазин IKEA в Вильнюсе подожгли двое граждан Украины по заданию российской разведки

Литовские правоохранительные органы считают организаторами поджога склада магазина IKEA в Вильнюсе, произошедшего в мае 2024 года, российские спецслужбы. Об этом заявил прокурор департамента расследования организованных преступлений Генпрокуратуры Литвы Артурас Урбялис, его слова приводит Delfi.

Пожар на складе магазина на улице Викингу в Вильнюсе произошел в ночь на 9 мая 2024 года. Там загорелись металлические стеллажи с товарами — матрасами, плиткой, мебелью, полиэтиленовыми пакетами. В результате возгорания никто не пострадал.

Урбялис заявил, что прокуратура считает произошедшее терактом. По версии следствия, его совершили двое молодых людей младше 20 лет. Оба они — граждане Украины. Один из них — несовершеннолетний. В Литве ему предъявлены обвинения в организации теракта и незаконном хранении взрывчатки.

Второй обвиняемый был задержан в Польше, его будут судить в этой стране. «Собранные данные позволили сделать вывод, что организаторы — российская военная разведка. В этом направлении расследование продолжается», — заявил Урбялис.

Замглавы Департамента полиции Литвы Саулюс Бригинас сообщил, что, по версии следствия, зажигательное устройство было спрятано на складе вечером перед закрытием торгового центра среди легковоспламеняющихся товаров.

В пресс-релизе прокуратуры Литвы говорится, что обвиняемый весной 2024 года ездил в Варшаву, где прошла встреча, на которой он и еще один человек согласились совершить поджоги торговых центров в Литве и Латвии за 10 тысяч евро. Обвиняемый снял пожар на видео, после чего уехал в Варшаву, где в качестве вознаграждения получил автомобиль BMW 530. 13 марта он вернулся в Литву, забрал из тайника «средства для совершения нового теракта» и выехал на автобусе в Ригу. Как утверждает прокуратура, до Латвии он не доехал и был задержан.

В мае 2024 года The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке писала, что российские спецслужбы последнее время все активнее проводят мелкие диверсионные операции в Европе, такие как поджоги или попытки поджогов. В качестве примера таких диверсий в американской разведке называли в том числе пожар в магазине IKEA в Литве.