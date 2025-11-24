«Его не существует». В администрации Трампа впервые публично признали, что Департамент государственной эффективности (DOGE) Илона Маска прекратил работу

Департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавлял бизнесмен Илон Маск, прекратил работу за восемь месяцев до окончания своего мандата, пишет Reuters со ссылкой на директора управления по вопросам персонала Скотта Купора.

«Его не существует», — сказал Купор, отвечая на вопрос о статусе DOGE. Он добавил, что это больше не «централизованная структура».

По данным Reuters, многие функции DOGE взяло на себя управление по вопросам персонала (это кадровое ведомство федерального правительства). Двое «заметных сотрудников» DOGE теперь работают в Национальной студии дизайна, созданной по распоряжению Трампа в августе, которой поручено заняться «облагораживанием» правительственных сайтов.

Reuters отмечает, что это первые публичные комментарии администрации Трампа о прекращении работы DOGE, хотя с лета президент и его команда «дают понять», что департамент фактически не существует. При этом в начале своего срока Трамп подписал указ, согласно которому DOGE должен был действовать до июля 2026 года. В общении с журналистами Трамп часто говорит о DOGE в прошедшем времени, пишет Reuters.

Департамент государственной эффективности начал свою работу после того, как Дональд Трамп 20 января 2025 года вступил в должность президента. Он был задуман как орган, который пересмотрит расходы и повысит эффективность работы американского правительства. Возглавивший DOGE Илон Маск называл его «бензопилой для бюрократии» и активно продвигал в своих соцсетях.

Работа департамента в итоге привела к увольнению сотен государственных служащих. Также ведомства отменили подписки на либеральные СМИ — Politico, Associated Press, The New York Times. DOGE заявлял, что ему удалось сократить государственные расходы на десятки миллиардов долларов, но внешние финансовые эксперты не смогли это подтвердить, поскольку департамент не предоставил подробную публичную отчетность о своей работе.

