Американские ведомства под влиянием DOGE Илона Маска начали отменять платные подписки на Politico, Associated Press и The New York Times
Органы исполнительной власти США отменили подписку на издание Politico после того, как выяснилось, что американские власти в 2024 году потратили миллионы долларов на доступ к платным сервисам издания. Об этом, как сообщает Axios, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 5 февраля.
«Мне стало известно о финансировании USAID средств массовой информации, включая Politico… И я могу подтвердить, что более восьми миллионов долларов, которые пошли на субсидирование подписки на Politico за счет американских налогоплательщиков, больше не будет. Команда DOGE сейчас работает над отменой этих платежей», — сказала Ливитт.
Как отмечает Axios, USAID в 2024 году потратил на подписку Politico 24 тысячи долларов, тогда как все правительственные ведомства США — 8,2 миллиона долларов.
В последнее время активисты начали использовать сайт USAspending.gov, чтобы проверить платежи правительства на подписки медиа-организаций, таких как The New York Times, Associated Press и Reuters.
После начала работы DOGE по вопросу подписок на медиа НАСА отменило подписку на Politico, Минфин — на The New York Times, а Госдепартамент — на Associated Press.