The Guardian: в архиве Эпштейна нашли письма Ноама Хомски. Они показывают, что связь ученого с финансистом была «намного глубже», чем академические беседы

В архиве финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованном комитетом по надзору палаты представителей конгресса США, нашлись письма американского лингвиста Ноама Хомски. Они свидетельствуют, что связь Хомски с Эпштейном «была намного глубже, чем эпизодические политические и академические беседы», о которых ранее говорил сам ученый, пишет The Guardian.

Один из найденных документов представляет собой письмо в поддержку Эпштейна, приписываемое Хомски, с темой: «Всем, кого это касается» (To whom it may concern). Даты у письма нет, но под ним стоит подпись с именем Хомски и указанием его должности лауреат-профессора Аризонского университета, которую он занял в 2017 году (к этому моменту Эпштейн уже был осужден).

Я познакомился с Эпштейном полдюжины лет назад. С тех пор мы поддерживали регулярный контакт, проводили много долгих и часто глубоких бесед на самые разные темы — включая наши собственные области специализации и профессиональной деятельности, но и множество других, где у нас были общие интересы. Это был чрезвычайно ценный опыт для меня.

Впечатление от безграничного любопытства Джеффри, его обширных знаний, проницательных идей и вдумчивых оценок лишь усиливается благодаря его легкой непринужденности без тени претенциозности. Он быстро стал для меня весьма ценным другом и постоянным источником интеллектуального обмена и вдохновения.

Также Хомски описывает, как однажды, когда они обсуждали соглашения в Осло, Эпштейн «поднял трубку и позвонил норвежскому дипломату, который курировал их выполнение, что привело к оживленному диалогу». Еще Эпштейн, как следует из этого письма, организовал для Хомски встречу с бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком — человеком, которого он «тщательно изучал и о котором писал». Неясно, отправлял ли Хомски это письмо в поддержку Эпштейна кому-либо, пишет The Guardian.

Еще одним свидетельством связи Хомски с Эпштейном стало электронное письмо от 2015 года, в котором финансист предлагает ученому воспользоваться его домами в Нью-Йорке и Нью-Мексико. Неизвестно, что ответил Хомски.

Финансист Джеффри Эпштейн в первый раз был осужден в 2008 году по делу об организации проституции. Он пошел на сделку со следствием и провел в тюрьме 13 месяцев. В следующий раз его задержали в июле 2019 года по обвинению в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, Эпштейн получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. Вскоре после задержания Эпштейн покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке.

В ноябре 2025 года комитет по надзору палаты представителей конгресса США опубликовал электронный архив Джеффри Эпштейна. Это письма, которые финансист отправлял и получал в 2011–2019 годах — и которые позволяют понять, с кем общался Эпштейн в том числе когда уже был осужден.

Ноам Хомски — американский ученый, автор множества научных работ и новой дисциплины, генеративной лингвистики. О том, что он поддерживал связь с Эпштейном, в 2023 году писала The Wall Street Journal, изучившая расписание финансиста. Тогда стало известно, что Эпштейн в 2015-2016 годах планировал несколько встреч с Хомски. Ученый в разговоре с журналистами сказал, что знал об обвинениях в адрес Эпштейна и о том, что тот был осужден за преступление и отбыл наказание. «Согласно законам и нормам США, это дает возможность начать все с нуля», — отметил Хомски.

