«Зеленский должен это одобрить». Трамп — о мирном плане США по урегулированию российско-украинской войны
Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского одобрить план Вашингтона о мирном урегулировании полномасштабной войны России и Украины.
«Мы думаем, что у нас есть способ добиться мира. Он [Зеленский] должен будет это одобрить», — сказал Трамп в Белом доме, говоря о мирном плане США.
По словам Трампа, он рассчитывал, что война закончится быстрее, а он сможет добиться перемирия, поскольку у него «хорошие отношения с президентом Путиным».
Президент США сравнил потери России и Украины в войне с потерями во Второй мировой войне. «В прошлом месяце они потеряли 25 тысяч солдат. Мы еще не видели ничего подобного. Это Вторая мировая война», — заявил он.
Владимир Зеленский, комментируя мирную инициативу США, заявил в обращении к нации, что Украина стоит перед очень трудным выбором: «Либо потеря достоинства, либо риск утраты ключевого партнера».