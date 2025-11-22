Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского одобрить план Вашингтона о мирном урегулировании полномасштабной войны России и Украины.

«Мы думаем, что у нас есть способ добиться мира. Он [Зеленский] должен будет это одобрить», — сказал Трамп в Белом доме, говоря о мирном плане США.

По словам Трампа, он рассчитывал, что война закончится быстрее, а он сможет добиться перемирия, поскольку у него «хорошие отношения с президентом Путиным».

Президент США сравнил потери России и Украины в войне с потерями во Второй мировой войне. «В прошлом месяце они потеряли 25 тысяч солдат. Мы еще не видели ничего подобного. Это Вторая мировая война», — заявил он.

Владимир Зеленский, комментируя мирную инициативу США, заявил в обращении к нации, что Украина стоит перед очень трудным выбором: «Либо потеря достоинства, либо риск утраты ключевого партнера».

