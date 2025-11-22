Украина, США, Германия, Франция и Великобритания проведут срочные переговоры в Женеве
В Женеве в воскресенье, 23 ноября, состоятся переговоры представителей Украины, США и европейских стран — Германии, Франции и Великобритании. Это подтвердил британский премьер Кир Стармер.
Стармер не уточнил, кто именно будет представлять Великобританию. Составы делегаций Германии и Франции пока также неизвестны.
Американскую делегацию, по данным издания Axios, возглавит госсекретарь Марко Рубио. В ее состав также войдут спецпосланники президента Стивен Уиткофф (основной автор мирного плана) и Дэн Дрисколл.
Украину, как ранее официально сообщили в Киеве, будет представлять делегация во главе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком.
Лидеры стран ЕС по итогам переговоров в кулуарах форума G20 в ЮАР заявили, что поддерживают мирные усилия США, однако выразили обеспокоенность предлагаемыми в нем ограничениями численности ВСУ и подчеркнули, что «границы государств не должны изменяться силой». Они назвали план «основой, которая потребует дополнительной работы».