Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины, осужденных в Беларуси за различные преступления. Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

По словам Эйсмонт, это было сделано по просьбе украинской стороны «в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта» и в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь не уточнила, за какие преступления были осуждены помилованные, лишь отметив, что их передача Украине происходит «прямо сейчас».

Администрация Лукашенко в последние месяцы наладила активные контакты с представителями Белого дома. В частности, в Минск приезжал спецпредставитель США по Украине Кит Келлог. В августе Лукашенко поговорил по телефону с президентом США — впервые за все время своего нахождения у власти.

В рамках договоренностей с США Лукашенко освободил десятки политзаключенных. В ответ на это Вашингтон снял санкции с авиакомпании «Белавиа» и самолета семьи Лукашенко.

Читайте также

Лукашенко впервые за 31 год поговорил с президентом США. Трамп позвонил ему по пути на Аляску Почему это событие можно назвать прорывом в отношениях Беларуси и Запада? Объясняет Артем Шрайбман (Carnegie Politika)

