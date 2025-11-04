США сняли санкции с «Белавиа» и самолета семьи Лукашенко

Власти США исключили из санкционного списка белорусскую государственную авиакомпанию «Белавиа» и самолет, которым пользуется семья Александра Лукашенко, объявило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Речь идет о санкциях, которые Вашингтон ввел против Минска в декабре 2021 года.

Помимо «Белавиа», ограничения сняли с самолета Bombardier Challenger 850 с регистрационным номером EW-301PJ. Это бизнес-джет, на котором путешествуют высокопоставленные чиновники правительства Беларуси и члены семьи Лукашенко, отмечает издание «Зеркало».

Минфин США также выдал временное разрешение на операции с тремя самолетами с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH. Они, говорится в документе, связаны с Александром Лукашенко или компанией «Славкалий», которые остаются под санкциями.

О том, что США снимут санкции с «Белавиа», стало известно 11 сентября. Об этом на встрече с Александром Лукашенко заявил представитель президента США Джон Коул.

США сняли санкции с белорусского перевозчика и нескольких самолетов в ответ на освобождение большой группы белорусских политзаключенных.

Вот как это было

Лукашенко освободил (и решил депортировать) 52 белорусских политзаключенных Среди них его непримиримый политический противник Николай Статкевич. Он отказался покидать Беларусь

Вот как это было

Лукашенко освободил (и решил депортировать) 52 белорусских политзаключенных Среди них его непримиримый политический противник Николай Статкевич. Он отказался покидать Беларусь