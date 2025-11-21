Марину Кохал, вдову рэпера Энди Картрайта, приговорили к 12 с половиной годам колонии по делу о его убийстве

Смольнинский суд Петербурга приговорил к 12 с половиной годам в колонии общего режима Марину Кохал — вдову рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) по делу о его убийстве, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд признал Кохал виновной в убийстве (часть 1 статьи 105 УК). Вдову рэпера также обвиняли в надругательстве над телом умершего (часть 1 статьи 244 УК), но суд исключил эту статью из обвинения как излишне вмененную, сообщает ТАСС.

По версии обвинения, в июле 2020 года Кохал убила мужа из-за личной неприязни, сделав ему укол аналогом инсулина. Когда рэперу стало плохо, она умышлено не сделала ничего, чтобы ему помочь, а после смерти Картрайта расчленила его тело на 15 частей.

Кохал вину не признала, отмечает «Ротонда». В последнем слове она назвала свой поступок идиотским и сказала, что работает с психотерапевтом. Защита подсудимой просила ее оправдать.

Вдову Картрайта арестовали в зале суда. Кохал находилась в СИЗО с начала августа 2020 года, но в октябре 2021-го ее перевели под домашний арест.

Как сообщают издания «78» и РЕН ТВ, Кохал стало плохо в зале суда, ей вызвали скорую помощь.