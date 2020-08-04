Суд арестовал вдову рэпера Энди Картрайта, обвиняемую в его убийстве. По версии следствия, она пошла на преступление из ревности

Валентин Егоршин / ТАСС / Scanpix / LETA

Суд в Санкт-Петербурге арестовал вдову Энди Картрайта. Марина Кохал будет находиться под стражей как минимум до 30 сентября. Суд согласился с доводами следствия, которое отмечало, что преступление относится к разряду тяжких, а сама Кохал не имеет постоянной регистрации и работы в Санкт-Петербурге, поэтому может скрыться, а также оказать давление на свидетелей, круг которых еще не определен. Защита просила о домашнем аресте, она намерена обжаловать решение суда. Адвокаты на заседании настаивали, что доказательств криминального характера смерти рэпера нет, потому что результаты экспертизы еще не готовы.

В суде обвинение рассказало о предполагаемом мотиве преступления — ревности. На заседании были представлены показания свидетельницы Надежды Романенко, у которой, по ее словам, были близкие отношения с Картрайтом — при этом о них знала Кохал. Как пишет Baza, 27 июля Романенко вернулась в Санкт-Петербург из поездки и попыталась связаться с Картрайтом, но он не отвечал, поэтому она позвонила Кохал. Та сказала, что ее муж вышел из дома, хотя по версии следствия, на тот момент он был уже мертв. «Фонтанка», в свою очередь, отмечает, что соцсети Романенко «недвусмысленно намекают на идолопоклонничество». «Девушку можно считать фанаткой рэпера Картрайта, но вряд ли — более», — делает вывод корреспондент издания, присутствовавший на заседании суда.

Марина Кохал продолжает настаивать на своей невиновности. Адвокат Ирина Скурту рассказала «Комсомольской правде» версию произошедшего со слов ее подзащитной: утром в день смерти рэпера Кохал приготовила ему завтрак, после которого он попросил у нее бутылку пива. Женщина отказала ему, заявив, что его «понесет в запой», после чего между ними началась перепалка, которую слышала мать женщины, но в серьезную ссору она не переросла. Кохал пошла в комнату к матери, а через час вернулась к мужу и застала его мертвым. «Он лежал в такой позе: ноги на диване, а тело на полу, такое ощущение, что ему стало плохо, голова была неестественно повернута. Она решила, что он умер от наркотиков. Эксперты говорят, что такая же картина может быть при сердечном приступе. Я видела такое при отравлении метиловым спиртом. Там такая же картина. Тоже может начать идти пена изо рта», — сказала Ирина Скурту.

В команду защиты Марины Кохал вошел адвокат историка Олега Соколова Сергей Лукьянов. Соколова, так же как и Кохал, обвиняют в убийстве и расчленении трупа — он признался, что в ноябре 2019 года застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали близкие отношения, а затем расчленил тело и попытался утопить его в Мойке. Лукьянов, став адвокатом Кохал, вышел из дела Соколова.

СК опубликовал видео следственных действий с Кохал. На записи показана обстановка в квартире Картрайта, которая сейчас опечатана. Во время следственного эксперимента женщина была в наручниках, ее вели двое оперативников.

В Санкт-Петербурге арестована женщина, обвиняемая в убийстве супруга Следственный комитет Российской Федерации

Григорий Левченко