В квартире в Санкт-Петербурге нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта. Его жена утверждает, что он умер от передозировки наркотиков

В квартире в Санкт-Петербурге найдены расчлененные останки рэпера Энди Картрайта. Настоящее имя Картрайта — Александр Юшко, он известен своим участием в Versus Battle. Картрайт родился в 1989 году, он выходец с Украины, но последнее время постоянно проживал в Санкт-Петербурге.

В расчленении останков рэпера призналась его жена. Ее зовут Марина Кохал, она находилась в квартире, когда туда пришла полиция. Как пишет ТАСС, полицейские узнали о смерти рэпера от юриста, к которому Кохал обратилась спустя четыре дня после смерти мужа (Baza сообщает, что она хотела, чтобы юрист помог ей избавиться от трупа). Полицейские нашли в квартире молоток, нож, разделочную доску и ножовку по металлу. Останки Юшко были упакованы в пять черных пакетов. По данным Baza, внутренние органы погибшего находились в стиральной машине.

Жена рэпера заявляет, что не убивала его — по ее словам, он умер от передозировки наркотиков. Как рассказала женщина, 25 июля она вернулась домой и увидела, что ее муж находится без сознания, а рядом с ним лежит шприц. Так как она не хотела, чтобы Юшко посчитали наркозависимым, она решила расчленить тело и спрятать его, а знакомым рассказать, что он исчез. Сам шприц, по словам женщины, она выкинула. Друзья рэпера при этом утверждают, что он не употреблял наркотики — но у него, по их словам, были проблемы с алкоголем. Телеграм-канал «112» пишет, что предварительный анализ на наличие наркотиков в организме у Юшко дал отрицательный результат.

После смерти рэпера Марина Кохал общалась с его подписчиками в инстаграме от его имени. Как сообщает «Фонтанка», она опубликовала пост «Лето в разгаре, бейте татухи, присылайте фотки. P. S. приятно, когда тексты твоих треков буквально идут по рукам» и отвечала на комментарии под ним. По данным Baza, все время, пока Кохал расчленяла тело мужа, в квартире находился их ребенок.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства. Ведомство пока не сообщало о том, что Кохал имеет статус подозреваемой — официально в СК лишь отметили, что ее действиям будет дана правовая оценка после проведения судебно-медицинской экспертизы. Baza пишет, что женщина задержана, она пройдет тестирование на полиграфе. По данным издания, вместе с ней задержана ее мать, которая якобы помогала расчленять тело — но адвокат самой Кохал опровергла эту информацию.

Григорий Левченко