В Москве Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего аналитика банка данных «ТВС Узбекистан» Евгения Серебрякова к 25 годам заключения по обвинению в подрыве автомобиля полковника Минобороны РФ, сообщают РИА Новости и ТАСС

Суд признал Серебрякова виновным в совершении теракта по предварительному сговору (часть 2 статьи 205 УК), незаконном хранении и изготовлении взрывчатки (часть 4 статьи 222.1 и часть 3 статьи 223.1 УК). Он признал вину.

Согласно приговору, первые пять лет Серебряков проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в миллион рублей. Прокуратура требовала для Серебрякова 28 лет заключения.

В прениях защита утверждала, что Серебрякова обманули кураторы из СБУ, которые якобы обещали, что убийство офицера Минобороны приведет к завершению войны. Серебряков, утверждал адвокат, стал жертвой манипуляции, и в условиях личного кризиса утратил возможность критически мыслить. Сам подсудимый с последним словом не выступал.

Внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался на Синявинской улице в Москве 24 июля 2024 года. Взрыв произошел, когда в машину садились полковник ГРУ Андрей Торгашов и его жена. Они получили ранения. Пострадавшими также были признаны владельцы еще пяти припаркованных поблизости машин. Они предъявили иски к Серебрякову о возмещении ущерба.

В день взрыва Серебряков уехал из России в Турцию, где его и задержали. По данным «Агентства», Серебряков выступал против войны в Украине еще до полномасштабного вторжения войск РФ в феврале 2022 года и участвовал в антивоенном митинге в Москве в 2014 году.

