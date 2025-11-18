Reuters: Рязанский НПЗ «Роснефти» (один из крупнейших в России) приостановил работу после атаки беспилотников

Рязанский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» приостановил переработку сырой нефти после атаки украинского беспилотника в ночь на 15 ноября, сообщили Reuters источники в отрасли.

«Ожидается, что завод будет простаивать до конца месяца. Отгрузка нефтепродуктов до 1 декабря не планируется», — сообщил один из собеседников агентства.

По данным Reuters, беспилотники ударили по главной установке мощностью свыше восьми миллионов метрических тонн в год. Это почти половина (48%) общей мощности завода.

Другой крупный перерабатывающий блок НПЗ, который обеспечивает четверть мощностей, вышел из строя после удара дронов 24 октября. Ремонт этого блока пока не завершен.

По словам источников, завод также остановил и другие установки, но неясно, связано ли это с атаками Украины.

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, 15 ноября Рязанский НПЗ приостановил продажу нефтепродуктов на площадке.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» — один из крупнейших в России. В 2024 году он переработал 13,1 миллиона тонн сырой нефти и обеспечил 4,9% суммарной мощности НПЗ в стране.

Об атаке украинских беспилотников в Рязанской области в ночь на 15 ноября сообщил глава региона Павел Малков. По его словам, из-за падения обломков дронов произошел пожар на территории одного из предприятий. Он не уточнил, что это за завод. Телеграм-каналы утверждали, что речь идет о Рязанском НПЗ. В Генштабе ВСУ позже заявили, что поразили нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

Украина в последние месяцы усилила атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и трубопроводы. По оценкам Reuters, в 2025 году дроны ВСУ атаковали как минимум 17 крупных НПЗ. Однако, сообщало агентство, несмотря на атаки, переработка нефти в России в 2025 сократилась лишь на 3%.