Reuters: переработка нефти в России снизилась только на 3%, несмотря на удары Украины. Российским НПЗ удалось задействовать резервные мощности

Несмотря на атаки украинских беспилотников, переработка нефти в России в 2025 сократилась всего на 3%, пишет Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

По их словам, это связано с тем, что российские нефтеперерабатывающие заводы использовали резервные мощности для предотвращения резкого снижения производства, что позволило компенсировать ущерб от ударов.

Согласно подсчетам Reuters, в 2025 году украинские беспилотники нанесли удары как минимум по 17 крупным нефтеперерабатывающим заводам в России, что вынудило Москву сократить экспорт топлива и усилить защиту таких объектов от дронов. Большинство атак произошло в начале 2025 года, в августе активные удары возобновились.

Ни пике второй волны ударов (с августа по октябрь) из-за атак и планового технического обслуживания было выведено из строя 20% мощностей российских НПЗ. Это привело к снижению общего объема переработки нефти в России на 6%, примерно до 5,1 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 300 тысяч баррелей в сутки меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из представленных источниками данных.

Всего с января по октябрь переработка нефти сократилась примерно до 220 миллионов тонн (5,2 миллиона баррелей в сутки), что на 3% меньше, чем в 2024 году.

Как пояснили источники Reuters, общий объем перерабатывающих мощностей российских НПЗ составляет 6,6 миллиона баррелей в сутки, но они редко используются на полную мощность. По словам источников Reuters, НПЗ смогли смягчить последствия атак, запустив резервные установки как на поврежденных, так и на неповрежденных объектах, а также вернув в эксплуатацию атакованные установки после ремонта.

Украина регулярно наносит удары по энергетическим объектам в российских регионах — в основном, по НПЗ. Следствием этого стал начавшийся в России топливный кризис — возникший в том числе из-за повреждений установок первичной переработки нефти на заводах.

РБК писал, что к концу сентября в России простаивали НПЗ, вырабатывающие по паспорту 38% нефтепродуктов. Две трети от этих простоев стали результатами атак украинских беспилотников. Из-за этих атак выведены из строя мощности, обеспечивающие производство 236 тысяч тонн продукции в сутки. Это стало историческим рекордом, опередив показатели августа (206 тысяч тонн в сутки). До начала нынешнего кризиса рекордный простой фиксировался в мае 2022 года (196 тысяч тонн).

