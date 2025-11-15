Губернатор Рязанской области сообщил о пожаре на территории предприятия после атаки украинских дронов. Телеграм-каналы пишут об ударе по НПЗ
В ночь на 15 ноября силы ПВО сбили 64 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 25 беспилотников сбили над Рязанской областью, 17 — над Ростовской, восемь — над Тамбовской, пять — над Воронежской, по два — над Белгородской, Саратовской и Липецкой областями, по одному — над Тульской и Самарской областями, а также Татарстаном.
В Рязанской области из-за падения обломков беспилотников произошло возгорание на территории одного из предприятий, заявил губернатор региона Павел Малков. По его словам, пострадавших нет, «оценивается материальный ущерб».
Других подробностей он не привел.
Телеграм-канал Astra со ссылкой на комментарии местных жителей пишет, что под атаку, предположительно, попал нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Об атаке на НПЗ в Рязани также сообщает украинский телеграм-канал Supernova+.
В конце октября Малков сообщал, что из-за падения обломков украинских беспилотников произошел пожар на территории одного из предприятий. Телеграм-каналы писали, что под атаку попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод.