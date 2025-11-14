Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил государственные органы проверить связи американского финансиста , которого обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации, с 42-м президентом США Биллом Клинтоном.

Также президент заявил, что попросит проверить связи Эпштейна с бывшим министром финансов США Ларри Саммерсом, бизнесменом и одним из основателей LinkedIn Ридом Хоффманом, а также с одним из крупнейших банков JPMorgan Chase & Co.

Трамп заявил, что даст такое поручение генпрокурору Пэм Бонди, министерству юстиции и ФБР из-за того, что «демократы используют мистификацию с Эпштейном».

Это еще одна афера «Россия, Россия, Россия», в которой все стрелки указывают на демократов. Записи показывают, что эти люди и многие другие провели большую часть своей жизни с Эпштейном и на его «острове».

Ранее демократы опубликовали электронные письма Эпштейна, в которых утверждалось, что Трамп «знал о девочках», а одна из них «провела с ним несколько часов».

Трамп в ответ заявил, что демократы использовали «мистификацию с Эпштейном», чтобы отвлечь внимание от шатдауна — остановки работы правительства, которая продолжалась рекордные 43 дня.

Читайте также

Постоянно вижу новости, что Трамп как-то связан с делом Эпштейна. Так они и правда дружили? А причастен ли президент США к секс-трафикингу? Рассказываем все, что известно

Читайте также

Постоянно вижу новости, что Трамп как-то связан с делом Эпштейна. Так они и правда дружили? А причастен ли президент США к секс-трафикингу? Рассказываем все, что известно