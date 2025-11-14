Активист Михаил Кригер прекратил голодовку. Он держал ее 50 дней

65-летний активист Михаил Кригер, находящийся в орловской колонии, прекратил голодовку, которую он держал с 25 сентября. Об этом сообщила его группа поддержки.

«Мемориал» пишет, что Кригера не стали переводить в медсанчасть, чтобы он выходил из голодовки под наблюдением врачей. По данным правозащитников, до 16 ноября он будет находится в едином помещении камерного типа (ЕПКТ) в «наказание» за неоднократные «нарушения» режима.

Михаил Кригер — активист движения «Солидарность». Он участвовал в демократическом движении еще в 1990-х, помогал политзаключенным, а потом открыто осудил большую войну России с Украиной. В мае 2023 года суд приговорил Кригера к семи годам лишения свободы, признав виновным в оправдании терроризма и возбуждении ненависти с угрозой применения насилия. Поводом для дела стали комментарии в фейсбуке, в которых, как утверждает следствие, Кригер посягал на жизнь сотрудников ФСБ и призывал казнить президента РФ Владимира Путина через повешение.

Кригера отправили в исправительную колонию № 5 в поселке Нарышкино Орловской области. Там активиста держали в штрафном изоляторе (ШИЗО) под предлогом обеспечения его безопасности. Сам Кригер считает, что его помещали в ШИЗО, чтобы изолировать от других заключенных. 25 сентября активист объявил голодовку в знак протеста.