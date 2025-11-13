Цены на автомобили в России установили исторический рекорд перед повышением утильсбора

цена нового легкового автомобиля в России по итогам октября выросла относительно сентября на 2,2% — до 3,43 миллиона рублей, следует из подсчетов «Автостата». По словам экспертов агентства, это рекордный показатель за всю историю наблюдения за рынком.

Средняя цена легкового автомобиля с пробегом также достигла рекордного показателя — 1,23 миллиона рублей (на 2,5% больше, чем месяцем ранее).

Дистрибуторы и дилеры начали поднимать цены на фоне ажиотажа, вызванного ожиданием пересмотра ценников из-за предстоящего увеличения утильсбора и НДС, сказал «Коммерсанту» директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александр Васильев.

По данным «Автостата», в октябре продажи новых легковых машин выросли на 35% относительно сентября, до 165,7 тысячи штук, что стало рекордным месячным результатом с ноября 2024 года.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов объясняет повышение цен постепенным сворачиванием скидочных предложений и программ субсидирования кредитов со стороны брендов. Кроме того, рост спроса привел к формированию дефицита — например, по всей линейке бренда Jetour и отдельным моделям Geely и Сhery, а также среди моделей Mitsubishi, BMW X6, X7, Skoda Kodiaq.

По словам директора розничных продаж АГ «Авилон» Ильи Петрова, рост цен, скорее всего, продолжится до конца года, несмотря на предновогодние акции и стимулирующие предложения дилеров. «Цены на автомобили до конца года еще вырастут, это точно. Но увеличение конечной стоимости автомобиля будет не резким, в пределах 3–4%», — добавил он.

В середине сентября Минпромторг предложил ввести новую прогрессивную шкалу расчета утилизационного сбора (утильсбора) на автомобили, ввозимые в Россию из-за рубежа — с привязкой к мощности двигателя машины. По оценке экспертов, повышение утильсбора коснется половины ввозимых в Россию автомобилей, а стоимость машин может вырасти на 800 тысяч рублей и выше в зависимости от мощности автомобиля.

Предполагалось, что утильсбор будет повышен с 1 ноября, но в итоге новые правила начнут действовать с 1 декабря.

В середине октября во Владивостоке прошел митинг против повышения утилизационного сбора на автомобили. Участники вышли с плакатами: «Им мерседесы, а нам жигули», «Доступные машины — справедливый сбор», «Утиль есть, а где заводы?» Новый митинг, запланированный на 8 ноября, власти города проводить запретили.

Читайте также

Власти решили резко повысить утильсбор на многие популярные автомобили — в некоторых случаях сумма платежа вырастет в сотни (!) раз. Это уже возмутило многих водителей Зачем нужна непопулярная мера? И какие машины подорожают сильнее всего? 8 карточек