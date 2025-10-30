Власти отказались согласовать новый митинг против повышения утильсбора во Владивостоке. Предыдущая акция собрала несколько сотен человек

Мэрия Владивостока отказалась согласовать проведении 9 ноября митинга против повышения утилизационного сбора на автомобили и НДС, пишет «7×7 — Горизонтальная Россия».

Заявку на акцию подавали депутат заксобрания Приморья Александр Сустов и депутат думы Надеждинского района Олег Григорьев (оба избраны от КПРФ). Митинг планировалось провести у Дома молодежи. Там 11 октября уже прошла согласованная акция против повышения утильсбора, на которую пришли более 500 человек.

В мэрии Владивостока заявили, что на этой площадке 9 ноября «Единая Россия» будет проводить акцию к Международному дню борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма. Других площадок мэрия не предложила. Организаторы подали новую заявку на митинг 8 ноября.

Накануне, пишет «7×7», спикер заксобрания Приморья Антон Волошин («Единая Россия» заявил, что октябрьский митинг против повышения утильсбора «ничего не показал — там 20 человек собралось, 10 из которых были журналисты». Заксобрание отказалось обращаться по предложению Александра Сустова к правительству РФ с просьбой не повышать утильсбор.

Новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили вступят в силу с 1 ноября 2025 года. По оценкам экспертов, повышение утильсбора коснется половины ввозимых в Россию автомобилей.

