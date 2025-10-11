Во Владивостоке сотни человек вышли на митинг против повышения утилизационного сбора на автомобили

Во Владивостоке 11 октября прошел митинг против повышения утилизационного сбора на автомобили. На акцию протеста, пишет «7×7 — Горизонтальная Россия», пришли более 500 человек.

Участники держали плакаты: «Им мерседесы, а нам жигули», «Доступные машины — справедливый сбор», «Утиль есть, а где заводы?».

Акция протеста проходила у Дома молодежи, место проведения митинга было огорожено сотрудниками правоохранительных органов, участники акции проходили через рамки металлоискателя.

На митинге собирали подписи под обращением к премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием отменить новую систему утилизационного сбора.

«Повышение утильсбора только поднимет цены на машины, а выбор для покупателей станет еще меньше. Это никак не поможет решить реальные проблемы», — заявили выступавшие на митинге.

Митинг был согласован властями. Заявку на него подал депутат заксобрания Приморья Александр Сустов.

Новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили вступят в силу с 1 ноября 2025 года. По оценкам экспертов, повышение утильсбора коснется половины ввозимых в Россию автомобилей. На Дальнем Востоке России значительную часть автопарка как физических, так и юридических лиц составляют автомобили, ввезенные из Китая, Японии и Южной Кореи.

