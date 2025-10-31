Минпромторг РФ перенес повышение утильсбора на 1 декабря

Новые правила расчета утилизационного сбора на автомобили, ввозимые в Россию из-за рубежа, начнут действовать 1 декабря 2025 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ. Изначально предполагалось, что изменения вступят в силу 1 ноября 2025 года.

Министерство пояснило, что такое решение принято «с учетом интересов» граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил уже после публикации информации о новом утильсборе или столкнулись с «непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств».

О том, что российские власти планирует отсрочить вступление в силу новых правил расчета утилизационного сбора, сообщалось 14 октября. Тогда вице-премьер Денис Мантуров дал соответствующее поручение Минпромторгу. В аппарате вице-премьера отмечали, что ажиотажный спрос повлиял на загрузку пограничных пропускных пунктов — там сформировались очереди, из-за которых срок доставки автомобиля может увеличиться на несколько недель. Кроме того, с задержкой доставки машин могли столкнуться и граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях. Поэтому, посчитали в правительстве, необходимо расширить переходный период, «чтобы обеспечить возможность завершения действующих заказов по текущим правилам».

В середине сентября Минпромторг предложил ввести новую прогрессивную шкалу расчета утилизационного сбора (утильсбора) — с привязкой к мощности двигателя автомобилей. С 1 ноября в формулу расчета платежа будет внесен повышающий коэффициент, рассчитываемый по прогрессивной шкале в зависимости от развиваемой мощности. Причем утильсбор вырастет для всех категорий покупателей, включая физических лиц. Это частично закроет возможность льготного платежа для граждан: сегодня частные лица платят сбор в размере от 3,4 тысячи до 5,2 тысячи рублей при условии, что не будут продавать машину в течение года. Теперь же такая возможность останется только у тех, кто приобретает модель с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил. Все покупатели более мощных автомобилей будут лишены льготы.

По оценке экспертов, повышение утильсбора коснется половины ввозимых в Россию автомобилей, а стоимость машин может вырасти на 800 тысяч рублей и выше в зависимости от мощности автомобиля.

11 октября во Владивостоке прошел митинг против повышения утилизационного сбора на автомобили. Участники вышли с плакатами: «Им мерседесы, а нам жигули», «Доступные машины — справедливый сбор», «Утиль есть, а где заводы?» На митинге собирали подписи под обращением к премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием отменить новую систему утильсбора. Новый митинг против повышения утильсбора, запланированный на 8 ноября, власти Владивостоке не согласовали.

