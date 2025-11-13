Бывший глава МИ-6: «Путин хочет превратить Украину в нечто, похожее на Беларусь. Он не готов заключать мирное соглашение»

Президент России Владимир Путин, согласно последним оценкам разведки, не намерен заключать мирное соглашение с Украиной, заявил 13 ноября агентству Bloomberg бывший глава Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) Ричард Мур.

«В нынешних условиях — я основываюсь на информации, полученной мной несколько недель назад из разведки — он не готов заключать соглашение. <…> На него нужно оказать большее давление, чтобы он был готов заключить соглашение», — сказал бывший руководитель внешнеполитической разведки Великобритании.

Наша обязанность — точно передать то, что нам сообщает разведка. Например, она сообщает нам, что Путин не намерен заключать соглашение, что для него это не просто вопрос территории, а вопрос доминирования и превращения Украины в нечто, похожее на ее соседа, Беларусь.

Мур добавил, что Путин пытается манипулировать западными странами, в том числе США. «Он — офицер разведки. Я знаю таких людей. Он пытается маневрировать, чтобы поставить нас в удобное для него положение, и мы должны сдержать его и не дать ему такой маневренности», — сказал бывший глава МИ-6.

Ричард Мур считает, что если Запад не поможет Украине победить в войне, это может иметь последствия в Китае. По его словам, глава КНР Си Цзиньпин «очень внимательно» следит за реакцией союзников на российско-украинскую войну. И если Си Цзиньпин увидит, что Запад «слаб в отношении Украины», то он, возможно, примет меры против Тайваня, сказал Мур.

Оценка разведки, которую представил Мур, совпадает с позицией разведки США, которая считает, что Владимир Путин «как никогда полон решимости» продолжить войну и одержать победу на поле боя. В оценке, представленной членам конгресса в октябре, говорилось, что Россия не готова к компромиссу по Украине, сообщал NBC News, ссылаясь на источники.

Ричард Мур оставил пост главы МИ-6 в сентябре. Новым руководителем службы стала Блэйз Метревели, в прошлом возглавлявшая МИ-5 (британскую контрразведку).

