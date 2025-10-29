NBC: американская разведка считает, что Путин «как никогда прежде» решительно настроен продолжать войну в Украине

Владимир Путин «как никогда полон решимости» продолжить войну в Украине и одержать победу на поле боя, говорится в оценке американской разведки, о которой NBC News рассказали два источника — высокопоставленный представитель администрации и сотрудник аппарата конгресса США.

В оценке, представленной членам конгресса в октябре, говорится, что разведка не видит «признаков готовности России к компромиссу по Украине», несмотря на попытки Дональда Трампа организовать мирные переговоры.

Несмотря на большие потери и экономические трудности, Путин по-прежнему стремится закрепить контроль над украинской территорией и расширить влияние России, чтобы оправдать человеческие и финансовые издержки, говорится в разведывательной оценке, переданной чиновникам.

Американские и западные разведслужбы еще с февраля 2022 года считают, что Путин не готов к компромиссу, однако сейчас, по словам источников, считается, что российский президент настроен «еще более непреклонно, чем прежде».

После встречи с Владимиром Путиным на Аляске, на которой российский президент потребовал контроля над всем Донбассом в обмен на прекращение огня, переговоры по Украине зашли в тупик. Трамп отмечал, что его разговоры с Путиным «каждый раз хорошие», но они «ни к чему не приводят» — и в середине октября впервые за время своего второго срока на посту президента ввел санкции против России. Они коснулись нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их зарубежных дочерних структур, которым теперь нужно прекратить отношения с контрагентами, чтобы избежать вторичных санкций.

Источники The Wall Street Journal рассказывали, что в начале 2025 года, когда Трамп только вступил в должность президента, внутреннее разведывательное агентство Госдепартамента США и ЦРУ разошлись в оценках намерений Путина. В разведке Госдепартамента сомневались в том, что Путин готов вести переговоры о завершении войны. Оценка ЦРУ была гораздо «более оптимистичной» и предполагала, что Трамп может найти возможности для переговоров с российским президентом.

Читайте также

Война Тысяча триста сорок первый день. Россия вторую ночь подряд обстреливает Киев. В Белгороде и области 16 человек пострадали от украинских ударов

Читайте также

Война Тысяча триста сорок первый день. Россия вторую ночь подряд обстреливает Киев. В Белгороде и области 16 человек пострадали от украинских ударов