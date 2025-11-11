CNN: Великобритания приостановила обмен разведданными с США из-за американских ударов по судам в Карибском море

Великобритания уже больше месяца не делится с США разведывательной информацией о судах, которые подозревают в перевозке наркотиков в Карибском море, поскольку не хочет быть причастной к американским ударам, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Великобритания, объясняет телеканал, контролирует часть территорий в Карибском море, где находятся разведывательные подразделения страны. Лондон годами помогал Вашингтону обнаруживать суда, подозреваемые в перевозке наркотиков.

Благодаря информации союзника Береговая охрана США останавливала и досматривала подозрительные суда. В случае нарушений экипаж задерживали, а найденные наркотики изымали.

Вскоре после того как в сентябре США начали наносить удары по катерами, в Великобритания обеспокоились, что американские военные могут использовать данные Лондона для выбора целей.

В октябре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что эти удары, в результате которых погибли 76 человек, нарушают международное право и равносильны «внесудебной казни». По словам источников CNN, Великобритания согласна с этой оценкой.

Другой ключевой союзник Вашингтона — Канада, которая в течение 20 лет помогала Береговой охране США — также дистанцировалась от американских военных ударов, говорится в статье.

По словам собеседников CNN, власти страны намерены продолжить сотрудничество, но четко дали понять США, что не хотят, чтобы их разведданные использовались для определения целей и ударов по судам в Карибском море.

Администрация президента США Дональда Трампа обвиняет Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркотрафиком и считает законными удары по по венесуэльским морским судам.

Американские СМИ сообщали, что США готовятся нанести удары по Венесуэле и модернизируют военную инфраструктуру в Карибском море.

В октябре на фоне эскалации Мадуро, по данным The Washington Post, направил письмо президенту РФ Владимиру Путину. В нем он, как утверждается, попросил укрепить воздушную оборону Венесуэлы, в том числе восстановить несколько российских истребителей Су-30.

