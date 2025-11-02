Военные США модернизируют закрытую более 20 лет назад военно-морскую базы Рузвельт Роудс в Пуэрто-Рико, сообщает Reuters. К такому выводу журналисты агентства пришли, после того как в течение двух месяцев анализировали данные об активности американских военных в регионе.

Строительные работы на Рузвельт Роудс начались 17 сентября. По данным Reuters, там модернизируют рулежные дорожки, ведущие к взлетно-посадочным полосам. Это позволит увеличить число вылетов самолетов — как истребителей, так и грузовых. На базе также устанавливают новое оборудование и палатки.

Кроме того, строительство инфраструктуры, включая хранилище боеприпасов, идет в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах, расположенных примерно в 800 километрах от Венесуэлы. На эти объекты перебрасывают мобильные вышки управления воздушным движением для координации самолетов.

С августа США направили в регион не менее 13 военных кораблей, пять вспомогательных судов и атомную подводную лодку, включая авианосец «Джеральд Форд» — самый большой и современный авианосец Военно-морских сил США, который имеет авиагруппу в более чем 75 самолетов.

Также ведется наращивание численности американской военной авиации. Наряду с авианосцем, Пентагон, как сообщало агентство ранее, направил 10 современных самолетов F-35 и самолетов-разведчиков. В октябре агентство зафиксировало полеты у берегов Венесуэлы бомбардировщиков Rockwell B-1B Lancer, B-52, самолетов-разведчиков Boeing P-8 Poseidon и десятки рейсов транспортных Boeing C-17.

Reuters отмечает, что сейчас наблюдается самое масштабное военное усиление США в регионе с 1994 года. Активность американских военных указывает на подготовку к возможным операциям на территории Венесуэлы, заявили агентству военные чиновники и эксперты.

«Все эти вещи, я думаю, предназначены для того, чтобы напугать режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и генералов вокруг него в надежде вызвать раскол», — считает старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Кристофер Эрнандес-Рой.

Администрация президента США Дональда Трампа обвиняет Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркотрафиком. С сентября 2025 года США начали наносить ракетные удары по венесуэльским морским судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики.

Американские СМИ сообщали, что США готовятся нанести удары по Венесуэле. В частности, газета The Miami Herald написала 31 октября, что удары могут нанести «в течение нескольких часов или дней». Сам Трамп в этот же день заявил, что никаких ударов по Венесуэле не планируется.

В октябре на фоне эскалации Мадуро, по данным The Washington Post, направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросил укрепить воздушную оборону Венесуэлы, в том числе восстановить несколько российских истребителей Су-30.

