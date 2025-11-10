В Белгородской области задержали предполагаемого сообщника военного, подозреваемого в убийстве и изнасиловании

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о задержании возможного сообщника военного Алексея Кострикина, подозреваемого в убийстве жителя села Новая Таволжанка и изнасиловании его жены. Об этом глава региона рассказал на оперативном совещании в правительстве, передают «7×7» и «Пепел».

По словам Гладкова, задержанного мужчину проверяют на причастность к убийствам, совершенным Кострикиным.

Позже «Пепел» опубликовал видео с предполагаемым сообщником, он тоже оказался военнослужащим. Он представляется как Максим Погодин. По его словам, совершено было два убийства. Первое он описал так: «Зашли, он ***** [убил] чувака, деньги забрал, карточку, пароль, жену изнасиловал». Второе убийство также было совершено в Новой Таволжанке. Кто его совершил, из рассказа Погодина не ясно.

«Агентство» выяснило, что Максим Погодин был неоднократно судим за кражи. Издание предполагает, что он был завербован на войну из колонии.

30 октября Следственный комитет сообщил, что в Белгородской области задержан российский военнослужащий, рядовой Алексей Кострикин. По версии следствия, в октябре Кострикин, находясь в поселке Новая Таволжанка, убил жителя села и изнасиловал его жену, после чего скрылся. «Пепел» писал, что в преступлении участвовали и другие российские военнослужащие, которых пока не поймали. В ночь на 1 ноября Кострикин сбежал из-под ареста в Белгороде, угнав автомобиль. Его поймали 5 ноября.

Позже стало известно, что военного проверяют на причастность к еще одному убийству в Новой Таволжанке. По данным СМИ, ранее Кострикина судили за изнасилование, кражу, разбой и хранение наркотиков.