В Белгородской области поймали сбежавшего военного, которого подозревают в убийстве и изнасиловании

Российский военнослужащий Алексей Кострикин, объявленный в розыск по подозрению в убийстве и изнасиловании в Белгородской области, задержан.

По данным местных изданий «Пепел» и «Фонарь», рядового поймали в селе Вознесеновка Шебекинского округа возле магазина, где он пытался купить алкоголь. «В момент, когда Кострикин зашел в магазин за пивом, по счастливой случайности, к нему подъехали военные», — пишет «Пепел». При задержании военного ранили.

30 октября Следственный комитет объявил о задержании рядового Алексея Кострикина по подозрению в убийстве и изнасиловании. По версии следствия, военный проник в частный дом в поселке Новая Таволжанка, убил хозяина и изнасиловал его жену, после чего сбежал с места преступления. Местные СМИ писали, что в преступлении участвовали и другие российские военнослужащие, которых пока не поймали. В ночь на 1 ноября Кострикин сбежал из-под ареста в Белгороде, угнав автомобиль. Позже стало известно, что военного проверяют на причастность к еще одному убийству в Новой Таволжанке. По данным СМИ, ранее Кострикина судили за изнасилование, кражу, разбой и хранение наркотиков. По всей видимости, он освободился из колонии, подписав контракт с Минобороны РФ и отправившись на войну.