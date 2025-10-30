В Белгородской области задержали российского военного. Его подозревают в убийстве местного жителя и изнасиловании его жены

В Белгородской области задержан рядовой Алексей Кострикин, подозреваемый в убийстве и изнасиловании, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, военный проник в частный дом в поселке Новая Таволжанка, убил хозяина и изнасиловал его жену, после чего скрылся. СК утверждает, что Кострикина задержали «в считанные часы». Ведомство попросило суд отправить военного в СИЗО.

Местное издание «Пепел» пишет, что в нападении, убийстве и изнасиловании участвовали несколько военнослужащих, но задержан пока только один из них.