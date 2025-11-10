«Украинская правда»: к совладельцу студии «Квартал 95» и другу Зеленского Тимуру Миндичу пришли с обыском

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обыском к совладельцу студии «Квартал 95» и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, сообщили источники «Украинской правды».

По данным собеседников издания, обыск проходит в Киеве, но сам Миндич за несколько часов до этого покинул Украину. «РБК-Украина» со ссылкой на источник пишет, что с обыском пришли также к главе Минюста Герману Галущенко, который ранее занимал должность министра энергетики.

В самом НАБУ заявили, что бюро вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) проводит «масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики».

Участники «высокоуровневой преступной организации» выстроили «масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора», говорится в заявлении НАБУ. Детали операции не раскрываются.

Тимур Миндич — бизнесмен и совладелец студии «Квартал 95», близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Издания «Цензор.Нет» и «Украинская правда» писали, что Миндич стал фигурантом расследования НАБУ по делу о хищении государственных средств. По данным некоторых журналистов, Миндич выехал из Украины еще в июле 2025 года. Тогда же, по данным источника Украинской правды», НАБУ и САП готовили сообщение о подозрении Миндичу. По словам собеседника издания, с этим, в частности, могло быть связано противодействие антикоррупционным органам со стороны президента. Летом 2025 года Зеленский подписал закон, который лишил НАБУ и САП независимости, но после массовых протестов отменил свое решение.

