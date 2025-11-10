Прокуратура попросила освободить Николя Саркози из тюрьмы
Прокуратура попросила выпустить бывшего президента Франции Николя Саркози из тюрьмы и перевести его под судебный надзор, сообщает BFMTV.
Соответствующее заявление представитель прокуратуры сделал 10 ноября на слушании в апелляционном суде Парижа. Условием освобождения из тюрьмы прокуратура называла запрет на контакты Саркози с обвиняемыми и свидетелями по его делу.
Защита тоже просит отпустить Саркози из тюрьмы и перевести под судебный надзор.
Решение суда ожидается около 15:30 по московскому времени.
Саркози отправился отбывать пятилетний срок в тюрьму Ля-Санте в Париже 21 октября.
К тюремному заключению Саркози приговорили по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании ливийским правительством Муаммара Каддафи. Он стал первым бывшим президентом Франции, получившим реальный тюремный срок.