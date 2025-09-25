Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы по уголовному делу о незаконном получении денег от Каддафи

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в преступном сговоре в рамках дела о финансировании его избирательной кампании ливийским правительством Муаммара Каддафи в 2005-2007 годах.

Обновление. Суд назначил Саркози пять лет лишения свободы «с отсрочкой исполнения приговора», передает BFM TV. Как уточняет Le Monde, бывшему президенту также назначили штраф в размере 100 тысяч евро.

По другим пунктам обвинения в рамках того же дела — хищении государственных средств, пассивной коррупции и нарушениях в финансировании избирательной кампании, Саркози признали невиновным.

Первоначально прокуратура требовала по совокупности обвинений семь лет лишения свободы.

70-летний Саркози на протяжении всего процесса отрицал обвинения.

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. В 2011 году он был одним из наиболее активных сторонников военной интервенции в Ливии, где началось восстание против Каддафи. Иностранные бомбардировки помогли восставшим улучшить позиции, режим Каддафи был свергнут, а его самого убили.

Саркози в марте 2021 года был признан виновным в торговле влиянием и коррупции. Приговор включал в себя год лишения свободы и два года условно, реальный срок заменили на ношение электронного браслета и частичный домашний арест.

Осенью 2021 года Саркози признали виновным по еще одному уголовному делу — о незаконном финансировании кампании в 2012 году. Первоначально он получил год тюрьмы, позже приговор был смягчен до полугода, также с возможностью заменить заключение на ношение электронного браслета.