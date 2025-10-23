Николя Саркози с женой Карлой Бруни в день заключения под стражу, 21 октября 2025 года Julien De Rosa / AFP / Scanpix / LETA

21 октября 70-летний экс-президент Франции Николя Саркози, руководивший страной в 2007-2012 годах, отправился отбывать тюремный срок. Месяц назад суд в Париже признал его виновным в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году. По версии обвинения, Саркози позволил своим помощникам связаться с ливийским правителем Муаммаром Каддафи, чтобы получить от него деньги на кампанию взамен на помощь с восстановлением отношений между Ливией и Западом.

Каддафи якобы согласился перечислить 50 миллионов евро в избирательный фонд будущего французского президента. При этом суд не смог установить, действительно ли эти деньги использовались для избрания Саркози на высший пост. Но, по французским законам, коррупционная схема может считаться преступлением, даже если деньги не были выплачены, пояснил суд.

Саркози приговорили к штрафу в 100 тысяч евро и пяти годам заключения. Также по этому делу были осуждены два бывших члена его команды, один из которых получил шесть лет, а второй — два года заключения.

Экс-президент назвал обвинения происками своих врагов — в том числе представителей клана Каддафи. Так они якобы мстили ему за то, что во время «арабской весны» 2011 года он одним из первых среди западных лидеров выступил за применение военной силы против режима Каддафи. В результате тех протестов ливийский лидер был убит, а в стране началась гражданская война.

Саркози дали небольшую отсрочку исполнения приговора, чтобы завершить дела. 13 октября Национальная финансовая прокуратура определила, что бывший президент начнет отбывать наказание с 21 октября. Утром в этот день он вышел из своего дома, держа за руку жену Карлу Бруни, и под объективами фото- и видеокамер сел в машину, которая отвезла его в Санте — единственную действующую тюрьму на территории Парижа.

Reuters

Санте была построена в XIX веке на юге Парижа. Она считается одной из самых переполненных тюрем Франции. В разное время в ней сидели поэт Гийом Аполлинер, офицер , писатель Жан Жене, актер Сами Насери, будущий первый президент Алжира Ахмед Бен Белла и бывший диктатор Панамы Мануэль Норьега. Саркози стал, пожалуй, самым статусным заключенным Санте. Он первый из лидеров стран Евросоюза и первый бывший президент французской , кто попал за решетку. Предыдущим лидером Франции, оказавшимся в тюрьме, был маршал Филипп Петен, осужденный за сотрудничество с нацистами во время Второй мировой войны.

Для Саркози из-за его прошлых должностей (он был не только президентом, но и министром внутренних дел) будут действовать особые меры безопасности. Он будет сидеть в одиночной камере площадью девять метров с кроватью, небольшим столом, унитазом, душем и электроплитой. У него будет тюремный паек и возможность покупать продукты в столовой Санте, чтобы готовить из них еду (передачи запрещены). Также Саркози сможет взять в аренду холодильник (за 7,5 евро в месяц) и телевизор (за 14 евро в месяц). Еще у него в камере есть телефон с набором разрешенных номеров, по которым он сможет звонить, в том числе семье. Такие телефоны есть и у других заключенных в Санте, но для многих из них звонки слишком дороги — до 110 евро за 20 минут разговора.

Саркози, как и другим заключенным, положены свидания трижды в неделю и ежедневные прогулки. Еще он может пользоваться небольшой библиотекой и тренажерным залом в Санте. Везде за пределами камеры его обязаны сопровождать сразу несколько сотрудников службы безопасности, и он будет изолирован от остальных узников — они даже не должны видеть его из окон своих камер во время прогулки. «Цель — избежать любых инцидентов, поэтому мы должны не допустить его встреч с заключенными», — объяснял источник Le Monde в тюрьме.

После вынесения приговора и до заключения под стражу Саркози устроил прощальный прием для своих соратников. Он прошел 9 октября в павильоне в Булонском лесу. На нем присутствовали бывшие и нынешние высокопоставленные французские чиновники — например, министр культуры Рашида Дати (при Саркози возглавляла министерство юстиции) и генеральный секретарь Елисейского дворца Эммануэль Мулен (был экономическим советником Саркози). Экс-президент произнес небольшую речь. «Конец [моей] истории еще не написан. Не надо меня жалеть, я терпеть не могу нытья. Для меня важно, что вы возмущены», — заявил он своим соратникам и бывшим коллегам.

Сторонники Николя Саркози перед его домом в день заключения экс-президента под стражу, 21 октября 2025 года Julien De Rosa / AFP / Scanpix / LETA

Julien De Rosa / AFP / Scanpix / LETA

17 октября Саркози пригласил к себе действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Потом он объяснял, что «с человеческой точки зрения было естественно» принять своего предшественника «в этих обстоятельствах». Министр юстиции Жеральд Дарманен, друг Саркози, признался, что с «глубокой печалью» воспринял приговор экс-президенту, и пообещал навестить его в тюрьме для проверки условий содержания. За это Дарманена раскритиковал профсоюз судей и прокуроров, призвав разделять роли министра и друга.

Сочувствие Саркози выразили также Марин Ле Пен и другие французские правые, чьим покровителем он считается. Частный бизнес, с которым сотрудничал бывший президент (после ухода с государственной службы он работал как консультант и входил в советы директоров разных компаний), тоже не планирует разрывать с ним связи.

Саркози заявил Le Figaro, что будет читать в тюрьме роман «Граф Монте-Кристо» и биографию Иисуса Христа (очевидный намек на несправедливость наказания), а также писать мемуары. При этом его могут освободить раньше, чем эти мемуары будут дописаны. И вот почему.

Саркози подал апелляцию на приговор. Во Франции приговоры по уголовным делам начинают исполнять только после исчерпания всех возможностей для обжалования. При этом суд первой инстанции имеет право распорядиться об исполнении наказания сразу, до вступления приговора в силу. Так и произошло c Саркози. Это вызвало гнев экс-президента, который заявил, что его хотят унизить. Как только он оказался в тюрьме Санте, адвокаты подали ходатайство о его освобождении. Они сослались на то, что из-за поданной апелляции приговор еще не вступил в законную силу. Срок рассмотрения таких ходатайств — до двух месяцев, но адвокаты Саркози надеются, что в случае их подзащитного процесс пойдет быстрее, и уже через три-четыре недели он вновь окажется на свободе.

Нет. Более того, это уже второй реальный срок Николя Саркози, но раньше он никогда не оказывался в заключении. В марте 2021 года Саркози был признан виновным в торговле влиянием и коррупции. Приговор включал в себя год лишения свободы и два года условно, но в итоге реальный срок заменили на ношение электронного браслета и частичный домашний арест. Осенью 2021 года Саркози признали виновным по еще одному уголовному делу — о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2012 году со стороны PR-агентства Bygmalion. Первоначально Саркози получил год тюрьмы, позже приговор был смягчен до полугода, также с возможностью заменить заключение на ношение электронного браслета.