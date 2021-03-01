Бывший президент Франции Николя Саркози получил реальный срок по делу о коррупции. В современной истории страны такого еще не было

Anne-Christine Poujoulat / AFP / Scanpix / LETA

Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к реальному сроку по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Исправительный суд Парижа назначил 66-летнему политику три года лишения свободы, при этом два года он должен отбывать наказание условно и один — реально (суд отметил, что Саркози может добиваться, чтобы на протяжении этого года его содержали не в тюрьме, а под домашним арестом). Прокуратура требовала приговорить Саркози к четырем годам лишения свободы — двум условно и двум реально. Бывший президент отверг обвинения. До рассмотрения апелляции и вступления приговора в силу он останется на свободе.

Саркози признали виновным в подкупе сотрудника Кассационного суда Франции. Через своего адвоката Тьерри Эрзога Саркози получил от старшего советника суда Жильбера Азибера конфиденциальные данные о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании 2007 года со стороны совладелицы компании LʼOreal Лилиан Беттанкур. В обмен Азиберу была обещана престижная работа в Монако, . В качестве улик обвинение предъявило записи телефонных разговоров Саркози и его адвоката в 2013-2014 годах. Азибер и Эрзог тоже проходили по делу в качестве обвиняемых. Они получили такие же сроки, как и Саркози.

Против Саркози расследуются и другие уголовные дела. Его обвиняют в том, что он незаконно получил от ливийского лидера Муаммара Каддафи миллионы евро на свою избирательную кампанию 2007 года. В отношении Саркози также выдвинуты обвинения в превышении разрешенного лимита расходов на его избирательную кампанию 2012 года (тогда Саркози баллотировался на второй президентский срок, но проиграл Франсуа Олланду). Кроме того, недавно началось расследование из-за консалтинговых услуг, которые Саркози оказывал российской страховой компании «РЕСО-Гарантия». Обвинения в нелегальном получении денег от Беттанкур с бывшего президента сняли еще в 2013 году.

Это первое дело против Саркози, которое дошло до суда. Весной бывшего президента ждет еще один суд — по делу о перерасходе средств на избирательную кампанию 2012 года. Предполагается, что все это помешает Саркози вернуться в политику перед президентскими выборами во Франции 2022 года. Саркози, занимавший высший пост в стране в 2007-2012 годах, покинул публичную политику несколько лет назад, но он до сих пор сохраняет влияние в правоцентристской партии «Республиканцы» и, как считается, даже иногда дает советы нынешнему президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Саркози — второй президент в , осужденный после ухода с поста, и первый, приговоренный к реальному сроку. Его предшественник Жак Ширак, который занимал высший пост в 1995-2007 годах, в 2011 году был признан виновным в создании фиктивных рабочих мест в период его нахождения на посту мэра Парижа. Ширак был приговорен к двум годам лишения свободы условно и избежал реального тюремного срока. Он умер в 2019 году.

Ольга Корелина