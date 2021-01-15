Во Франции начали расследование против Николя Саркози из-за многомиллионного контракта с «РЕСО-Гарантия»

Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении 23-го президента Франции Николя Саркози по делу о торговле влиянием. Расследование касается консалтинговых услуг, которые Саркози оказывал в России, сообщает AFP, ссылаясь на прокуратуру.

Тем самым, отмечает агентство, в прокуратуре подтвердили информацию издания Mediapart, утверждавшего, что прокуратура проводит расследование из-за контракта о предоставлении консультационных услуг, который Саркози в 2019 году заключил с российской страховой группой . Сумма контракта, по данным издания, составила три миллиона евро.

Обновлено. «РЕСО-Гарантия» заявила, что не комментирует условия контракта с Саркози. «Странно, что эта тема заинтересовала кого-то сегодня, поскольку этому контракту уже более полутора лет», — отметила компания.

Во Франции также расследуют о возможном финансировании избирательной кампании Николя Саркози режимом Муаммара Каддафи в 2007 году. В рамках дела Саркози обвиняют в пассивной коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании, сокрытии государственных средств Ливии и создании преступной группировки. Он обвинения отрицает. 1 марта суд во Франции вынесет приговор Саркози по делу о коррупции. Ему грозит до четырех лет тюремного заключения.