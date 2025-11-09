Axios: США остановили поставки оружия странам НАТО из-за шатдауна. Это могло повлиять на военную помощь Украине

Поставки американского оружия союзникам по НАТО прекратились на фоне остановки работы правительства США, которая продолжается уже 40 дней, сообщает Axios со ссылкой на оценку Госдепартамента.

По данным издания, на фоне шатдауна были отложены поставки оружия на сумму более пяти миллиардов долларов. Речь идет о поставках ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и HIMARS для Дании, Хорватии и Польшы.

Журналисты отмечают, что не знают, для кого на самом деле предназначено оружие в рамках этих поставок. Они допускают, что последствия шатдауна могли повлиять на военную помощь Украине.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента рассказал Axios , что на фоне шатдауна в октябре в бюро ведомства, которое занимается военно-политическими вопросами, работала лишь четверть сотрудников. По его словам, приостановка работы правительства «наносит ущерб как нашим союзникам и партнерам, так и промышленности США, которая поставляет за границу многие из этих критически важных средств».

Новый формат поставок американского оружия Украине утвердили летом 2025 года. Теперь за него платят не США, а другие страны НАТО. Как сообщалось, в рамках этого формата Украина определяет приоритетные виды необходимого оружия в рамках пакетов по 500 миллионов долларов, а союзники по НАТО решают между собой, кто именно его оплатит.

Нынешний шатдаун в США стал рекордным по продолжительности. Правительство остановило работу, поскольку конгресс не может договориться о финансировании. Демократы настаивают на продлении налоговых льгот на медицинское страхование и выделении средств на программы льготного здравоохранения. Республиканцы поддержать эти требования отказываются.