США и Североатлантический альянс работают над новым механизмом военных поставок Украине на средства европейских членов НАТО, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Механизм предполагает, что Украина будет определять приоритетные виды необходимого оружия в рамках пакетов примерно по 500 миллионов долларов. В свою очередь союзники по НАТО будут решать между собой, кто из них предоставит такое вооружение или заплатит за него.

По словам американского чиновника, если кто-то из членов альянса решит передать свое оружие Украине, новый механизм позволит этой стране купить замену у США в обход длительных процедур одобрения военных поставок. При этом замену придется оплатить авансом.

В рамках нового механизма страны НАТО надеются поставить Украине оружие на 10 миллиардов долларов, рассказал европейский чиновник. В какие сроки Киев получит его, неясно.

Собеседники Reuters утверждают, что сейчас обсуждается как минимум один транш по такой схеме.

Дональд Трамп заявил в середине июля, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия Украине. По его словам, союзники по альянсу заплатят Вашингтону за оружие для Киева.

Один из представителей НАТО говорил газете The Wall Street Journal, что инициативу поддержали Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия.

В частности, за счет стран НАТО Украина получит системы Patriot. По словам Трампа, в общей сложности Киеву передадут 17 комплексов. Германия официально сообщила, что передаст две установки Patriot.

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