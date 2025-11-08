В Перми уличную певицу, отбывшую арест за концерт в поддержку музыкантов «Стоптайм», задержали на выходе из спецприемника

Уличную певицу Екатерину Романову, которая провела под административным арестом семь суток за концерт в поддержку музыкантов «Стоптайм», задержали на выходе из спецприемника.

На Романову, сообщило издание «Пермь 36,6» со ссылкой на юриста Артема Файзулина, составили новый административный протокол, на этот раз за «неповиновение полиции».

До рассмотрения протокола в суде певицу оставили в отделении полиции. Суд, как ожидается, пройдет в понедельник, 10 ноября.

Уличный концерт в поддержку «Стоптайм» прошел в Перми 22 октября. 1 ноября Екатерину Романову задержали. Суд отправил ее под административный арест на семь суток по статье об отказе от медицинского освидетельствования и назначил 60 часов обязательных работ по статье о нарушении общественного порядка при организации массового пребывания граждан.

Уличная группа «Стоптайм» пела в Петербурге песни музыкантов, объявленных «иноагентами» — в том числе, Нойза и Монеточки. 15 октября участников группы задержали. Певицу Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева отправили под административный арест по статье об организации массового скопления людей в общественном месте (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). Затем на них составили новые протоколы по статье об организации массового скопления людей, а на Логинову еще и протокол о мелком хулиганстве (20.1 КоАП), и снова арестовали на 12 и 13 суток.

В поддержку «Стоптайм» выступили уличные музыканты в разных городах России. Многих из них также отправили под административный арест.

