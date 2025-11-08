«Это полный позор». Трамп заявил, что США не будут участвовать в саммите G20 в ЮАР, так как там «убивают африканеров»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один представитель США не примет участие в саммите стран «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР.

«Это полный позор, что G20 пройдет в ЮАР. Африканеров (людей, происходящих от голландских поселенцев, а также французских и немецких иммигрантов) убивают, а их земли и фермы незаконно изымают», — написал Трамп в своей соцсети Truth.

Пока в ЮАР продолжают «нарушать права человека», подчеркнул он, ни один представитель США не поедет на саммит.

«Я с нетерпением жду возможности принять G20 в 2026 году в Майами, штат Флорида!» — добавил он.

Ранее предполагалось, что американскую делегацию на саммите G20 в ЮАР возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. Источники Reuters подтвердили, что Вэнс на саммит не едет.

Трамп в мае 2025 года, принимая в Белом доме президента ЮАР Сирила Рамафосу, обвинил власти Южно-Африканской республики в геноциде белого населения, в том числе африканеров, или буров — потомков колонизаторов нидерландского происхождения. Трамп, в частности, продемонстрировал Рамафосе видео о притеснении белых в его стране, на котором звучала песня «Убей бура». Власти ЮАР обвинения в преследовании африканеров отвергают.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 21–22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге. В мае 2025 года госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в саммите в ЮАР. Однако затем стало известно, что вице-президент США все же собирается на саммит в Йоханнесбург.

