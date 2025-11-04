«Амедиатека» вырезала из фильма «Бойцовский клуб» мужские объятия и упоминания о суициде

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» по цензурным соображениям вырезал или исказил несколько сцен в фильме «Бойцовский клуб», снятом Дэвидом Финчером в 1999 году. Как обратило внимание издание «Верстка», под цензуру попали сцены, описывающие отношения между мужчинами, а также упоминания суицида, инцеста и половых органов.

В частности, в цензурной версии не оказалось сцены, где главный герой обнимает мужчину на занятии в группе поддержки, а за кадром звучит фраза «Прийти туда, прильнуть к его титькам, расплакаться». «Амедиатека» оставила от нее только фразу «Вот в чем я нашел облегчение».

Кинотеатр также вырезал сцену, в которой герои Эдварда Нортона и Брэда Питта встречаются на кухне, а закадровый голос в это время произносит: «Большую часть недели мы проводили как идеальная супружеская пара».

Кроме того, в фильме дважды заблюрили изображение мужского полового органа, название группы поддержки «для пострадавших от инцеста», а также убрали из монолога героини Хелены Бонем Картер упоминания о том, что она наглоталась таблеток и может умереть.

«Амедиатека» уже неоднократно подвергала цензуре известные киноработы. Например, кинотеатр вырезал из российской версии сериала «Ходячие мертвецы» в общей сложности 46 минут сюжетных линий, связанных с ЛГБТК+, упоминанием абортов и наркотиков.

Читайте также

В Китае цензоры изменили концовку фильма «Бойцовский клуб». Зрители недовольны, а вот Чак Паланик — вполне себе

Читайте также

В Китае цензоры изменили концовку фильма «Бойцовский клуб». Зрители недовольны, а вот Чак Паланик — вполне себе