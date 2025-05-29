«Амедиатека» вырезала в общей сложности 46 минут из официальной российской версии сериала «Ходячие мертвецы» по цензурным соображениям, подсчитала «Медиазона».

Более 80% цензуры касается сюжетов, связанных с ЛГБТК. В частности, из сериала вырезаны целые сюжеты, связанные с романтическими отношениями Тары Чамблер с другими женщинами и рекрутеров Аарона и Эрика.

Иногда такая бдительность оказывается чрезмерной. Так, из 9–11 сезонов вырезаны все сцены, где нежность и заботу друг по отношению к другу проявляют Келли и Конни, две выжившие из группы Магны. Но никакого сексуального смысла и даже подтекста создатели сериала в эту сюжетную арку не закладывали. Келли и Конни — сестры.

Также из сериала пропала сюжетная линия второго сезона, в которой Лори Граймс задумывается об аборте, и некоторые отдельные сцены, связанные с наркотиками и содержащие гомофобные шутки.

Цензуре были подвергнуты также спин-оффы франшизы, такие как «Ходячие мертвецы: Мертвый город» и «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — вырезанные сцены также связаны с ЛГБТК-тематикой.

«Ходячие мертвецы» — одна из наиболее успешных мировых сериальных франшиз последнего десятилетия. Первый сезон сериала вышел в 2010 году, последний — одинннадцатый — в 2022-м. У сериала есть шесть официальных спин-оффов.

В последние годы, после того как Верховный суд России запретил деятельность «международного движения ЛГБТ», в России регулярно вырезают из фильмов сцены с ЛГБТК-персонажами, ограничивают доступ к музыкальным композициям и снимают с продаж книги о ЛГБТК+.

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