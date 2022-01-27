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На днях стало известно, что китайские цензоры изменили финал фильма «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера. В версии для стримингового сервиса Tencent Video полиция раскрыла все планы Тайлера Дердена, предотвратила взрыв, а сам герой оказался в психиатрической лечебнице. Проект «Разгром» провалился, пластмассовый мир победил, китайские зрители не увидели ту самую сцену под песню «Where is my mind».

Illustrated Fiction

Разумеется, зрителям (особенно тем, кто успел посмотреть оригинал) такое решение не очень понравилось. Зато его одобрил… Чак Паланик, автор оригинального романа! Писатель опубликовал восторженный твит, в котором написал, что «все в Китае получили хэппи-энд».

Позже в интервью TMZ писатель заявил, что версия китайских цензоров оказалась ближе к финалу книги. Там у анархистов тоже ничего не получается, но причина провала не в мудрости и компетентности полиции, а в том, что бомбы не срабатывают. Герой стреляет себе в голову и просыпается в психиатрической больнице, думая, что попал в рай.

Кроме того, Паланик удивился реакции американцев на действия Китая в то время, как, по его словам, его книги запрещены в тюремных библиотеках в Техасе и даже во многих школьных библиотеках в США. Впрочем, возможно, американцы просто уважают первое правило Бойцовского клуба…

Есть повод снова пересмотреть кино

В российский прокат снова выходит «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера Вот несколько причин, по которым стоит его пересмотреть на большом экране

Есть повод снова пересмотреть кино

В российский прокат снова выходит «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера Вот несколько причин, по которым стоит его пересмотреть на большом экране

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Фото на обложке: Landmark Media / Alamy / Vida Press