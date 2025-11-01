Revolut начал блокировать счета россиян с гуманитарными визами Евросоюза

Онлайн-банк начал уведомлять своих клиентов из России, у которых не оформлен или закончился временный вид на жительство в Евросоюзе, об ограничении счета с его дальнейшим закрытием.

Соответствующие письма 1 ноября получили многие россияне, проживающие по гуманитарным визам на территории Евросоюза, а также те, кто ждет продления ВНЖ. Банк обосновывает закрытие счетов граждан РФ вступившим в силу 19-м пакетом санкций ЕС. Ранее Revolut позволял открывать счетам гражданам России по виду на жительство в ЕС или долгосрочной национальной визе категории D.

В ночь на 1 ноября пользователи, открывавшие аккаунт по визе D или по ВНЖ, который теперь истек, практически одновременно получили два письма от банка. В первом от них требовали предоставить актуальный вид на жительство в ЕС. Во втором уведомляли о приостановке аккаунта и рассторжении договора с клиентом 31 декабря 2025 года.

После этого клиенты Revolut лишились возможности совершать покупки со счета, расплачиваться картой, вносить деньги на счет и снимать наличные в банкоматах. Об этом «Медузе» рассказали некоторые из клиентов банка. «Медиазоне» также известно как минимум о пяти подобных случаях.

В июне 2025 года банк Revolut кратковременно блокировал счета сотрудников Фонда борьбы с коррупцией — Руслана Шаведдинова, Дмитрия Низовцева и Нины Волохонской. По словам Шаведдинова, банк поступил так «из-за запроса правоохранительных органов/решений суда некоторых государств». В октябре Revolut заблокировал счет политика Дмитрия Гудкова. Тот связывал блокировку с новостью об уголовном деле против Антивоенного комитета России, участником которого он является.