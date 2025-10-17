Банк Revolut заблокировал счет политика Дмитрия Гудкова. В России его преследуют за участие в Антивоенном комитете

Политик Дмитрий Гудков заявил, что онлайн-банк заблокировал его счет. На скриншоте сообщения от банка, который Гудков опубликовал в своем телеграм-канале, говорится, что Revolut проводит «плановую проверку безопасности» его аккаунта, поэтому «некоторые функции» временно ограничены.

Гудков связывает блокировку с новостью об уголовном деле против Антивоенного комитета России, участником которого он является.

«Банк Revolut в очередной раз выступил на стороне ФСБ России и заблокировал мой счет после новости об уголовном преследовании по сфабрикованному делу о терроризме против членов Антивоенного Комитета», — пишет Гудков.

Он также рассказал, что в июне Revolut заблокировал счет его отца, политика Геннадия Гудкова. Тогда российские власти внесли его в список «террористов и экстремистов». По словам Гудкова, банк никак не реагирует на его обращения, а только «оперативно реагирует на новости от российских спецслужб».

В июне 2025 года банк Revolut кратковременно блокировал счета сотрудников Фонда борьбы с коррупцией — Руслана Шаведдинова, Дмитрия Низовцева и Нины Волохонской. По словам Шаведдинова, банк поступил так «из-за запроса правоохранительных органов/решений суда некоторых государств».

14 октября ФСБ объявила об уголовном деле против «Антивоенного комитета России», обвинив его участников в попытке захвата власти и создании террористического сообщества.

Читайте также

ФСБ объявила Антивоенный комитет России «террористическим сообществом» Версия спецслужбы такая: Михаил Ходорковский, Екатерина Шульман, Борис Зимин (и еще 20 человек) готовили захват власти в России

