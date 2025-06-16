Банк Revolut заблокировал счета троим сотрудникам ФБК

Обновлено. Руслан Шаведдинов заявил, что Revolut разблокировал счета сотрудников ФБК и Константина Котова.

Онлайн-банк заблокировал счета троим сотрудникам ФБК — ведущим «Популярной политики» Руслану Шаведдинову и Дмитрию Низовцеву, а также продюсеру канала «Навальный LIVE» Нине Волохонской. О блокировке в своем аккаунте в соцсети X рассказал сам Шаведдинов.

По его словам, он обнаружил это на кассе в магазине, когда не смог расплатиться. «Думаю: „наверное, ошибка“. Револют пишет: из-за запроса правоохранительных органов/решений суда некоторых государств они приняли решение заблокировать мой счет. Думаю: ну странно, конечно, но наверное, что я „террорист“ отобразилось и щас пофиксим», — написал Шаведдинов. С такими же проблемами столкнулись и двое его коллег — «а именно нас троих МВД пообещал выкрасть с Европы и судить в России», добавил он.

Причина блокировки не уточняется. Шаведдинов предположил, что это связано с сообщением МВД России от 1 апреля 2025 года, в котором все трое были названы «предателями родины», ведущими «подрывную идеологическую работу». Ведомство сообщало, что они разыскиваются «по обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений». Вместе с ними в этом же сообщении фигурировали еще трое активистов.

Кроме того, все трое проходят обвиняемыми по делу об «экстремистском сообществе» в связи с причастностью к ФБК и внесены в перечень экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг — Шаведдинов был добавлен туда в январе 2022 года, а его коллеги — в апреле 2024-го.

Позже «Медиазона» сообщила, что Revolut заблокировал счет активисту Константину Котову, уехавшему из России из-за уголовного дела о финансировании ФБК.