Активист Константин Котов уехал из России. Он находился под домашним арестом по делу о донатах ФБК

Активист Константин Котов, который с августа 2024 года находился под домашним арестом по делу о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (часть 1 статьи 282.3 УК), уехал из России. Об этом он сам рассказал «ОВД-Инфо» и «Медиазоне».

В Савеловском районном суде Москвы 17 января должно было состояться очередное заседание по уголовному делу Котова. По словам активиста, уже несколько дней он находится в Литве.

Котов рассказал, что решил уехать из России после того, как в декабре 2024 года кардиохирурга Ивана Тищенко приговорили к четырем годам колонии за донаты ФБК на сумму 3500 рублей.

«Я понял, что играть в какую-то рулетку с судом, со следствием не имеет совершенно никакого смысла. Лучше взять судьбу в свои руки и самому добыть себе свободу», — сказал Котов.

Константина Котова задержали 21 августа 2024 года. Поводом для возбуждения уголовного дела стали пять переводов по 500 рублей на счет ФБК после того, как фонд объявили «экстремистской» организацией.

Летом 2019 года Котов участвовал в протестах против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В сентябре того же года Котова приговорили к четырем годам колонии по «дадинской статье», обвинив в неоднократном нарушении порядка проведения митинга (статья 212.1 УК). В апреле 2020 года Мосгорсуд сократил ему срок до полутора лет, и в декабре Котов вышел на свободу.